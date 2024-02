Theo chuyên gia Phong thủy Song Hà, trong năm Giáp Thìn 2024, có một số con giáp cần phải cần trọng hơn để tránh gặp điều không được như ý.

Trong dân gian, câu chuyện năm xung, tháng hợp hay vận Tam Tai thường được nhắc đến mỗi khi năm mới về. Trong năm Giáp Thìn này, theo chuyên gia Phong thủy Song Hà, ngoài những con giáp được cho là gặp nhiều may mắn, cũng có những con giáp cần cẩn trọng hơn để có một năm nhiều bình an, sức khỏe. Ngoài ra, chuyên gia còn chia sẻ những mẹo nhỏ mang tính chất tham khảo để những người được cho là gặp năm xung, năm tuổi và hạn Tam Tai có thể kích hoạt những năng lượng may mắn, sẵn sàng bước sang năm mới với nhiều lạc quan, hy vọng.