Tôi còn sưu tầm được một số con tem in lỗi. Những con tem đó rất hiếm, các nhà sưu tầm săn lùng nhưng rất ít người tìm được. Và thật thú vị là có một con tem in lỗi tôi đã tìm mua được ở Mỹ.

Có những con tem vô cùng đặc biệt mà chỉ Việt Nam mới có. Ví dụ như tem Bác Hồ được in trên giấy dó. Trên thế giới không có quốc gia nào in tem trên giấy dó cả. Hay như tem thóc - tức giá tem được tính bằng thóc.

Vậy nên thấy giá in trên cuốn Danh mục, bạn có thể sẽ hân hoan nghĩ "ôi mình quá giàu" vì có cả một bộ sưu tập tem như vậy. Thực ra, giá trị cả bộ sưu tập chỉ bằng 10% giá in trong đó mà thôi.

- Có những con tem rất quý, giá thành cũng vô cùng đắt đỏ. Làm thế nào để không mua phải tem giả?

Theo ước tính của Cơ quan Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, việc sản xuất và buôn bán tem giả đã trở thành một ngành kinh doanh trị giá nhiều tỷ USD.

Giới chơi tem có chia sẻ một số cách để xác định tem giả, nhưng cũng chẳng có cách nào có thể đảm bảo hoàn toàn rằng sẽ không có lúc một tay chơi chuyên nghiệp vẫn có thể biến thành “anh khờ”.

Một con tem mình không biết chắc được đó là hàng thật hay giả thì cách tốt nhất là đặt nó cạnh một con tem thật, đã được giám định để so sánh đối chiếu.

Trong trường hợp không có mẫu tem thật làm chuẩn, người sưu tập sẽ phải tìm hiểu kỹ các chi tiết như hình vân chìm (hoạ tiết được thiết kế đặc biệt nằm chìm trong giấy in tem, được tạo ngay trong quá trình sản xuất giấy). Việc này được thực hiện bằng cách soi tem ngược ánh sáng, dùng hoá chất hoặc đèn đặc biệt. Các chi tiết khác bao gồm răng tem đục không chuẩn, sự sai lệch về màu sắc do giấy in, mực in không đúng chủng loại, đường nét in không chuẩn, và dấu huỷ rởm...

Với mỗi nhà sưu tập, dù mới vào nghề hay đã lành nghề, việc tìm hiểu và cập nhật thông tin không bao giờ là cũ, bởi việc làm giả các mẫu tem bưu chính quý hiếm với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cũng trở nên tinh xảo hơn, ngày càng thách thức người chơi.

Trong nhiều trường hợp, tin hoàn toàn vào lời đảm bảo của các cửa hàng buôn bán tem hoặc các nhà sưu tập tem cũng khiến người mua trở thành nạn nhân của sự gian lận.

Mấy hôm trước, tôi tra cứu một con tem trên một nền tảng mua sắm trực tuyến rất nổi tiếng và phát hiện ra tại thời điểm đó đang có 10 phiên bản khác nhau được rao bán. Trong số đó, chỉ một chắc chắn là tem thật, 3 con khác rất đáng ngờ và 6 con còn lại nhiều khả năng là tem giả.

Để biết được “thân phận” thực sự của chúng, chỉ có duy nhất một cách là giám định tích xác thực.