Thi vào lớp 10: 5 lỗi sai thường gặp ở bài thi môn Tiếng Anh

Cô Hà cho hay, đề thi vào 10 môn tiếng Anh bám sát các kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm và trọng âm trong chương trình sách giáo khoa, nên học sinh cần tập trung ôn tập các kiến thức trong mỗi bài học.

“Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 chia rất rõ các phần trọng tâm (phát âm, trọng âm, từ vựng, ngữ pháp, chức năng giao tiếp, đọc hiểu…) nên học sinh cần luyện tập nhiều đề. Qua đó, nếu thấy yếu phần kiến thức nào thì có thể làm thêm bài về phần đó để củng cố và dần dần chinh phục kiến thức”, cô Hà nói.

Sĩ tử dự thi vào lớp 10. Ảnh: Thanh Hùng

Cô Hà cũng đặc biệt lưu ý những dạng bài ở đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 mà học sinh thường hay mắc lỗi sai, gồm:

1. Dạng bài phát âm (các em hay bị sai vì chưa nhận rõ âm được gạch chân là âm gì và đặc biệt hay bị sai nguyên âm đôi). Bên cạnh đó các em chưa năm chắc cách phát âm đuôi “ed” và đuôi “s” nên hay bị mất điểm.

2. Bài trọng âm: Các em phát âm từ chưa đúng, chưa có thói quen đọc nhấn vào âm tiết quan trọng của từ.

Cách khắc phục là cần nắm chắc quy tắc đọc trọng âm của một số đuôi trong Tiếng Anh.

3. Phần giới từ trong cụm từ cố định.

Như cụm: be similar to + N: tương tự (ví dụ: Her eating habit is similar to mine), nhưng học sinh có thể nhầm thành “similar with”.

4. Sai cụm động từ.

Trong chương trình học kỳ 1, các học sinh có được học về cụm động từ. Tuy nhiên với phần kiến thức này các em hay bị nhầm vì một động từ kết hợp với nhiều giới từ khác nhau và mang nghĩa khác nhau:

Chính vì một động từ khi kết hợp với giới từ khác nhau tạo ra những nét nghĩa khác nhau nên các con hay bị nhầm.

Ví dụ: Look for: tìm kiếm; Look up: tra từ; Look at: nhìn; Look after: chăm sóc; Look up to: kính trọng; Look down on: coi thường,...

5. Dễ sai câu nâng cao trong bài đọc hiểu.

Điều quan trọng sau khi xác định từ khoá trong câu hỏi, các thí sinh phải quay lại bài đọc để đọc lướt và tìm phần đọc có chứa từ khoá. Các em cần đọc kỹ để nắm được thông tin và mục đích của tác giả để từ đó tìm được đáp án đúng.

“Để chinh phục đề thi, các em hãy bình tĩnh, tự tin, tạo cho mình một tâm thế tốt nhất khi đi thi. Trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi, hãy dành thời gian ôn tập lại từ vựng, củng cố mảng kiến thức còn yếu, rèn kỹ năng làm bài qua việc làm thử một số đề thi các năm theo đúng thời gian quy định”, cô Hà chia sẻ.

Thanh Hùng (ghi)