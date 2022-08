1. Nauru

2. Tuvalu

Với dân số chỉ khoảng 12.000 người, Tuvalu là một vùng đất hẻo lánh. Phần lớn người dân địa phương sử dụng khu vực sân bay như một công viên công cộng để chơi bóng đá, bóng chuyền hay thậm chí đi xe máy trên đường băng. Mặc dù là một hòn đảo thiên đường nhưng khả năng tiếp cận là lý do lớn nhất khiến nơi đây vắng bóng khách du lịch, chỉ có một chuyến bay đến và đi mỗi tuần.

3. São Tomé & Príncipe

4. Djibouti

5. Dominica

Số lượng du khách hàng năm: 75.000

Hướng dẫn di chuyển: Du khách sẽ phải bay đến một hòn đảo Caribe khác (thường là Barbados) và bắt chuyến bay hoặc phà nối chuyến để tới Dominica.

Dominica được mệnh danh là "viên ngọc ẩn" ở Caribe. So với các hòn đảo thiên đường lân cận, nơi đây đón tương đối ít khách du lịch. Có lẽ điều này là do cảnh quan chủ yếu ở Dominica là núi lửa được bao quanh bởi rừng nhiệt đới hoang sơ. Nhưng vẻ đẹp tự nhiên này là lý do tại sao nơi đây được coi là "Đảo thiên nhiên".

Du khách sẽ có rất nhiều hoạt động ngoài trời để tham gia khi tới Dominica. Đi bộ đường dài trong rừng, lặn với ống thở để tìm cá nhiệt đới ở rạn san hô Champagne, ghé thăm Hồ nước sôi bất thường và gặp gỡ người dân Kalinago bản địa vẫn sống ở đây cho tới ngày nay.