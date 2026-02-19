Chia sẻ với VietNamNet, NSND Thanh Hoa kể từ vài năm nay hầu như không đi diễn Tết. Trừ 1 số chương trình nghệ thuật lớn trên sóng truyền hình, còn lại bà đều hạn chế vì muốn ưu tiên cho chồng con.

Từ giữa tháng chạp, nghệ sĩ chủ động tạm ngưng công việc để dành thời gian lo dọn dẹp, sắm sửa Tết.

Hàng năm, gia đình bà có truyền thống gói bánh chưng vào ngày 28 Tết. Sau đó, cả nhà quây quần đón Giao thừa, thắp hương cho ông bà tổ tiên rồi đi chùa cầu nguyện. Từ mùng 3 đến mùng 7, họ sẽ đi từ Hà Nội vào Huế bằng tàu để du lịch, kết hợp thăm họ hàng ở quê.

Từ khi bước qua cột mốc 70, nghệ sĩ nói chẳng còn cảm giác háo hức, mong đợi Tết.

Bởi lẽ, mỗi năm trôi qua bà lại thêm 1 tuổi, quãng thời gian được hiện hữu trên đời, gần con cái càng ngắn đi… Những ngày đầu xuân, niềm vui và nỗi buồn cứ thế đan xen trong lòng NSND Thanh Hoa.

Với nghệ sĩ, Tết là sự giả vờ lộ ra rõ nhất trong mỗi người già. Bà không dám thể hiện nỗi buồn với con cháu, vẫn phải cố vui để cả nhà sum vầy trong mấy ngày ngắn ngủi.

“Tôi không đếm tuổi bằng mùa xuân mà tính bằng chiếc lá vàng mùa thu rơi. Tuổi này tôi không mong Tết, cũng không day dứt vì Tết song buồn thì có. Một nỗi buồn không được nói, chỉ mình tôi gặm nhấm và hưởng thụ”, bà kể.

Đôi lúc Thanh Hoa hay nghĩ ngợi ngày Tết nếu không còn mình, gia đình và con cháu liệu sẽ thế nào? Cả 3 người con đều hiểu rõ tâm tư, nỗi lo của mẹ. Họ tranh thủ mọi thời gian rảnh để đưa cháu về quây quần bên ông bà. Mỗi lần nghệ sĩ ra ngoài vài ngày, cả nhà đều muốn đi theo hỗ trợ bà, vừa mong được gần mẹ nhiều nhất có thể.

Tuổi này, bà nhận được điều gì từ các con?, NSND Thanh Hoa nói bà có 3 người con với tính cách khác nhau nhưng đều yêu thương, lo nghĩ cho mẹ.

Con gái lớn của bà - nhà thơ Phan Huyền Thư vài năm qua định cư ở Pháp. Dẫu không gần mẹ, cô luôn nhắn tin, gọi điện thăm hỏi NSND Thanh Hoa mỗi ngày.

Phan Huyền Thư mong mỏi mẹ được tự do thực hiện khát vọng tuổi già. Cô căn dặn các em không quấy rầy, tạo mọi điều kiện để đấng sinh thành được sống vui, trọn vẹn.

“Thư bảo: ‘Chúng con muốn dành cho mẹ tất cả sự bình yên. Mẹ không cần lo lắng cho bọn con và không cần quan trọng chuyện bọn con có hiểu mẹ hay không. Cả nhà chỉ mong mẹ hạnh phúc’. Nghe con nói thế, tôi nghẹn ngào”, Thanh Hoa tâm sự.

Còn cô con gái thứ 2 Thái Lữ là người kề cận, chăm sóc Thanh Hoa tỉ mỉ. Cô quan sát từng lời nói, cử chỉ của mẹ. Đôi lúc bà xem quảng cáo trên mạng xã hội, buộc miệng nói thích đôi giày, bộ quần áo là hôm sau cô đặt ngay cho mẹ.

Ca sĩ Tôn Thất Sơn - con trai út của bà với nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi hiện là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ.

Điều khiến Thanh Hoa chạnh lòng là sự nghiệp của Tôn Thất Sơn không rực rỡ như cha mẹ kỳ vọng. Bà đánh giá con trai có nghệ sĩ tính cao và giọng hát không thua kém các ca sĩ hàng đầu dòng nhạc trữ tình. Tuy nhiên, anh chọn lựa con đường khép kín, khiến tên tuổi ít được biết đến.

Chính Tôn Thất Sơn đã thuyết phục mẹ xin cho anh được đi con đường riêng dù biết rõ không nhiều tiền bạc, danh vọng. Anh hứa sẽ là người ca sĩ tử tế, tận hiến với nghề như tấm gương của mẹ suốt mấy chục năm qua.

Clip NSND Thanh Hoa chia sẻ về tình cảm của các con

“Mỗi đứa con dành cho tôi 1 tình yêu riêng, chúng đoàn kết và yêu thương nhau. Huyền Thư luôn đóng vai trò định hướng, bảo ban 2 em. Nhìn chúng hòa thuận, yêu thương nhau, tôi mãn nguyện”, bà nói.

Những ngày không đi diễn, Thanh Hoa dành trọn thời gian bên gia đình trong khu nhà vườn hơn 1000m2 tại Phú Cát, Hà Nội. Không gian sống được vợ chồng bà mua cách đây nhiều năm, được xây dựng, cải tạo với đầy đủ tiện nghi phù hợp cuộc sống từng thành viên.

Sau hào quang sân khấu, bà hạnh phúc trở về nhà, được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên, với tiếng chim hót, khí trời trong lành và mùi của các loại hoa quả, cây trái.

Vợ chồng Thanh Hoa trồng nhiều loại cây ăn quả như vú sữa, nhãn, táo, na… và 1 vườn rau đủ loại. Gia đình nghệ sĩ ít phải đi chợ vì mọi thứ đều có sẵn.

Mỗi đợt thu hoạch, bà tự tay hái từng luống rau, trái cây rồi để nhà dùng dần hoặc mang sang biếu bà con, hàng xóm.

“Vườn cây nhiều chim chóc, có hôm tôi ra vườn nhặt 2 quả trứng để lên tổ, vậy mà vui cả ngày. Cuộc sống đôi khi cứ thanh bình, nhẹ nhàng thế thôi là mong ước của rất nhiều người rồi”, bà hồ hởi khoe.

Năm 2025, NSND Thanh Hoa có nhiều dự án được chú ý. Bà có dự án kết hợp 3 thế hệ trong MV Made in Vietnam, với Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, nhóm DTAP, hay song ca Hòa Minzy trong Rừng xanh vang tiếng Ta Lư. Thanh Hoa còn lần đầu thử sức làm diễn viên với vai chính phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích ra rạp tháng 12/2025.

Nghệ sĩ đùa rằng không nghĩ một nghệ sĩ U80 như mình lại “gây bão” qua loạt dự án đạt hàng chục triệu view trên mạng xã hội.

Những dịp tiếp xúc với người trẻ khiến nghệ sĩ đôi lúc quên tuổi thật, bỏ qua chướng ngại về sức khỏe, bệnh tật. Trong mỗi cuộc gặp gỡ, bà thấy bản thân nhanh nhẹn, tinh thần năng lượng, cuộc đời vì thế có ý nghĩa hơn.

“Tham gia các dự án, tôi không nhận đồng nào hoặc nhận rất ít với tinh thần hỗ trợ. Tôi quý các em, các cháu vì sự trân trọng, cái tình trao gửi cho người nghệ sĩ già. Ngược lại, họ cũng dành tình yêu tôi như 1 người bà trong gia đình”, Thanh Hoa cho hay.

Đi hát từ nhỏ, Thanh Hoa tếu táo mình là ca sĩ hiếm hoi mà tuổi nghề xấp xỉ tuổi đời. Nghỉ hưu, bà xông xáo với công việc trong xã hội. Nghệ sĩ còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc (APPA).

Đôi lúc công việc cuốn Thanh Hoa đi lúc nào không hay. Dẫu bận rộn, bà vui vì âm nhạc gắn bó bền chặt, theo mình từ thủa đôi mươi cho đến nay đã già, làn da, mái tóc bạc màu theo thời gian.

Năm 2026, Thanh Hoa dự định tổ chức liveshow kỷ niệm 60 ca hát. Thời gian qua, bà đã thu âm gần 100 ca khúc đăng tải trên kênh YouTube và dự định tiếp tục hoàn thành các ca khúc còn lại. Nghệ sĩ xem đây như 1 món quà bà để lại cho cuộc đời.

NSND Thanh Hoa hát "Mùa xuân làng lúa làng hoa"

Thanh Hoa khép lại cuộc trò chuyện với bài thơ tự sáng tác khi ngẫm về đời nghệ sĩ:

“Tôi tự trách mình tại sao yêu biển

Để cuộc đời cứ mãi lênh đênh

Mơ làm thủy thủ để biết nhiều bến lạ

Biết đến bao giờ có bến dừng chân

Đùa với sóng, sóng bạc đầu hay ta bạc tóc

Giỡn với trăng, trăng khi khuyết khi đầy

Kiếp du ca phiêu bạc đó đây

Một chút gió cũng gom thành bão".

Ảnh, clip: HK, NVCC

Thiết kế: Minh Hòa