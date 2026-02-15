- Sau nhiều năm làm truyền hình, BTV Thúy Hằng đi qua nhiều mùa Tết và có điều gì về bản thân mà chị chỉ nhận ra được khi đứng trước ống kính trong những ngày Xuân?

Hồi nhỏ, tôi nghĩ Tết đơn giản là được nghỉ học, đi chơi, nhận lì xì. Lớn hơn một chút, Tết là dịp nghỉ ngơi, gặp gỡ gia đình, bạn bè. Còn bây giờ, sau nhiều năm làm nghề, tôi cảm nhận Tết theo một cách khác. Đó là khoảng thời gian để tĩnh lại, học cách chậm lại, nhìn lại một năm đã qua và lắng nghe chính mình nhiều hơn.

Dù vẫn đứng trước ống kính thời sự mỗi ngày nhưng những chương trình đặc biệt của dịp Tết luôn mang đến cho tôi một cảm giác rất riêng, hào hứng, thú vị, sôi nổi đều có. Và cái "tĩnh" tôi nói tới là những giá trị sâu hơn - là sự trân trọng, biết ơn những gì cuộc đời mang đến để mình vẫn có thể làm nghề một cách tử tế, tận tâm.

- Những ngày Tết trên sóng truyền hình luôn đòi hỏi sự chỉn chu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chị hãy chia sẻ tình huống "hậu trường" căng thẳng nhất trong các chương trình Tết mà ít người biết?

Không riêng dịp Tết mà chương trình nào cũng vậy. Với người dẫn trực tiếp, việc ứng biến và xử lý tình huống gần như là một phần của công việc hàng ngày. Có những thời điểm, chỉ vài phút trước giờ lên sóng, kịch bản vẫn có thể thay đổi hoặc phát sinh sự cố mà khán giả không hề hay biết. Điều đó đòi hỏi người dẫn phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, nắm chắc nội dung và giữ được sự bình tĩnh để làm chủ tình hình.

Một trong những tình huống khó lường nhất là các cuộc phỏng vấn người dân ngay tại hiện trường đông người. Đó có thể là thời điểm giao thừa khi mọi người đang xem pháo hoa, hay lúc dòng người đổ về các đường hoa, phố đi bộ.

Không gian đông đúc, cảm xúc rất thật nhưng cũng kéo theo vô số yếu tố ngoài dự tính, từ âm thanh, ánh sáng, các yếu tố hiện trường cho đến phản ứng bất ngờ của nhân vật. Tôi cũng đã không ít lần rơi vào những tình huống "khó đỡ" nhưng lúc đó buộc phải bình tĩnh, linh hoạt ứng biến để câu chuyện được trọn vẹn.

- Trong vai trò người dẫn và BTV, chị sẽ xuất hiện trong những chương trình nào dịp Tết Bính Ngọ 2026?

Tết này tôi tham gia chương trình Quảng trường mùa xuân - Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Đây là chương trình đặc biệt lên sóng VTV xuyên suốt từ 20h đến sau pháo hoa giao thừa. Thông điệp mùa xuân được chuyển tải trong cả một hành trình cảm xúc với sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật từ thơ ca, âm nhạc, sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại. Các nghệ sĩ góp mặt cũng đa dạng phong cách và màu sắc âm nhạc. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc, mới lạ cho khán giả của VTV.

Điều khiến tôi thấy thú vị và hào hứng là lần này có cơ hội bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một BTV Thời sự chính luận để thử sức ở một vai trò mềm mại, uyển chuyển hơn và giàu tính nghệ thuật hơn. Cả 5 MC của chương trình - ngoài dẫn còn tham gia vào tiết mục nhạc kịch hiện đại và đứng trên sân khấu biểu diễn như nghệ sĩ. Chúng tôi đã tập luyện nghiêm túc và rất cố gắng.

Còn trên kênh VTV9, trong các chương trình đặc sắc Tết tôi tham gia Cảm xúc chiều cuối năm - khung giờ 18-19h tối giao thừa, vừa vặn để các gia đình vừa cùng nhau đoàn tụ ăn tất niên vừa nhìn lại một năm đã qua với nhiều đổi thay của đất nước và của mỗi chúng ta.

- Ai là người bạn dẫn chung chị cảm thấy hợp nhất ở VTV?

Tôi nghĩ "hợp" chính là sự thấu hiểu nhau. Khi 2 người dẫn có thể cảm được nhịp của nhau, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên nhường, cùng nhau phối hợp tung hứng ra sao cho linh hoạt, hài hoà dẫn dắt sẽ rất mượt mà. Tôi được làm việc với nhiều người giỏi nghề. Chính sự chuyên nghiệp của các bạn dẫn là điều khiến tôi luôn cảm thấy an tâm vì biết rằng dù có tình huống gì xảy ra, cả 2 vẫn sẽ cùng nhau xử lý.

- Trong số những đồng nghiệp tại VTV, ai là người chị tin tưởng nhất để chia sẻ những áp lực nghề nghiệp? Tình bạn ấy đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn nào trong cuộc đời?

Trong môi trường làm việc ở VTV, tôi may mắn có nhiều đồng nghiệp tốt để có thể chia sẻ và đồng hành. Mỗi người một thế mạnh, một góc nhìn và chính sự gắn bó đó giúp tôi thấy không đơn độc trong những thời điểm áp lực. Với tôi, sự tin tưởng không chỉ ở một cá nhân cụ thể mà đến từ cả tập thể. Một bản tin hay, một chương trình tốt đều là công sức của cả hệ thống và ê-kíp, thiếu đi mắt xích nào chương trình cũng khó có thể tròn trịa.

Trong những thứ phải lựa chọn cho công việc, tôi quan niệm "chọn cái tốt nhất cho chương trình, làm tốt nhất trong khả năng của mình". Tôi tin đồng nghiệp mình cũng vậy. Đó là cách tạo nên những sản phẩm truyền hình chất lượng cho khán giả.

- Nếu có thể quay lại một khoảnh khắc trong quá khứ để thay đổi một quyết định trong đời, chị sẽ chọn khoảnh khắc nào?

Có lẽ sẽ không thay đổi nhiều. Mỗi lựa chọn, kể cả những lựa chọn khiến mình mệt mỏi hay tổn thương, đều giúp mình trở thành con người của hiện tại. Nếu có quay lại, chắc tôi chỉ muốn nhắn với bản thân ngày đó rằng: đừng tự gây áp lực quá nhiều, tuổi trẻ thì xách vali lên và đi chơi đi. Đây cũng là điều tôi đang cố gắng thực hiện khi tuổi hết trẻ rồi (cười). Năm nay tôi muốn gác bớt việc, muốn được thong dong một chút.

- Gia đình nhỏ của chị thường có những nghi thức Tết nào đặc biệt?

Ngày Tết, tôi rực rỡ trên sóng để mang niềm vui cho khán giả. Còn đời thường, Tết với tôi chính là những điều giản dị, nhỏ bé thôi. Sáng đầu năm cùng người thân, gia đình gặp nhau chúc Tết, rôm rả vài ba câu chuyện, lì xì sắp nhỏ con cháu trong nhà… Tôi luôn muốn lũ trẻ nhớ rằng, Tết không chỉ là quà bánh, lì xì hay áo mới mà là những khoảnh khắc được ở cạnh nhau, trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe. Truyền thống không chỉ nằm ở nghi lễ mà còn là cách chúng ta trân trọng và giữ lấy những điều đơn giản, bình dị nhất của gia đình.

- Vừa làm mẹ, vừa làm BTV, chị gặp khó khăn gì giữa gia đình và công việc, đặc biệt trong những dịp Tết khi cả hai đều cần chị có mặt?

Thật ra khó khăn lớn nhất là làm sao để cân bằng. Công việc đòi hỏi giây phút này phải tỉnh táo, giây phút khác phải thật sáng tạo; còn gia đình cần mình ở bên chia sẻ… Phụ nữ hiện đại cân bằng điều này rất tốt. Tôi cũng dần thuần thục điều này qua nhiều năm tháng làm nghề.

Nghề dạy tôi nhiều thứ, mỗi khoảnh khắc đều cho một bài học riêng: biết đặt ưu tiên đúng lúc, biết lùi lại một bước để giữ lấy điều quan trọng. Trong mọi việc, tôi có nguyên tắc của mình và hay xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện. Nếu đã là nhiệm vụ trong kế hoạch, bằng mọi giá phải hoàn thành.

Như dịp này là ưu tiên chương trình Tết, việc riêng gác lại. Còn đã vào ngày nghỉ sẽ khó có một sự đột xuất nào nhấc tôi ra khỏi nhà được. Đã có nhiều giao thừa tôi về nhà khi kết thúc pháo hoa nhưng hôm sau được ở bên gia đình bù lại. Cách sắp xếp bù đắp đó cũng giúp tôi cân bằng mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn.

- Ký ức Tết thời thơ ấu nào của chị vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ và đã ảnh hưởng đến cách chị sống, cách chị làm việc?

Tết trong tuổi thơ tôi là dịp cả gia đình cùng nhau tổng dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Mẹ đưa ra chợ mua váy mới, bố chở đi chọn hoa, mua pháo Tết. Không ai vội vàng. Khi ấy, Tết đến rất chậm, rõ ràng.

Bây giờ nhịp sống nhanh hơn, mọi thứ đủ đầy hơn nhưng cảm giác nôn nao Tết ngày xưa không tìm lại được. Vì vậy mà tôi luôn cố gắng giữ lại những điều nhỏ bé đó cho con mình, để con biết Tết không chỉ là một mốc thời gian mà là một cảm xúc.

- Năm 2026, ngoài công việc, là một người vợ, một người mẹ, chị mong muốn điều gì cho bản thân? Hạnh phúc thật sự với chị là gì ở thời điểm này?

Ở thời điểm này, chỉ mong mình đủ khỏe, đủ bình an để làm tốt từng vai trò: là một người làm nghề tận tâm, là một người phụ nữ của gia đình.

Với tôi, hạnh phúc bây giờ đơn giản lắm: là một chương trình làm tốt, là ngày nghỉ đừng bị gọi chuyện đột xuất, là trở về nhà có bữa cơm nóng, là sức khoẻ của người thân, là hàn huyên đủ chuyện với gia đình... Mỗi ngày như vậy đều là Tết.

