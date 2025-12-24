BTV Thúy Hằng chia sẻ với VietNamNet rằng cuối năm khá bận rộn với nhiều chương trình tại VTV9 nhưng cô rất hồ hởi khi được phân công nhiệm vụ dẫn dắt điểm cầu trung tâm - Khu đô thị thể thao Olympic ở Hà Nội trong Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng.

BTV Thúy Hằng và BTV Hạnh Phúc dẫn dắt chương trình.

Khoảnh khắc trở về "mái nhà" xưa

Chuyến công tác này đặc biệt hơn bởi tháng 12/2016, Thúy Hằng chào tạm biệt Hà Nội để trở lại TPHCM làm việc tại VTV9.

Dù thời gian hạn chế nhưng nữ BTV vẫn tranh thủ ghé qua ban Thời sự để gặp gỡ đồng nghiệp. Cô kể: "3 năm trời ăn cơm ban Thời sự nên bây giờ lên vui lắm, mọi người chào đón, nói chuyện rôm rả".

Những đồng nghiệp từng làm việc cùng thời điểm với Thúy Hằng giờ vẫn tiếp tục làm việc tại đài. Gặp lại nhau, mọi người trò chuyện vui vẻ, hỏi han về công việc và cuộc sống hiện tại. Nữ BTV tâm sự cảm giác như trở về một nơi thân quen, nơi từng là "nhà" của cô trong suốt 3 năm công tác xa nhà.

"Hồi đó mọi người thương lắm, nghĩ tôi xa nhà nên hỗ trợ. Cái gì không biết tôi cũng hỏi, gặp lại sau 8 năm mọi thứ vẫn như xưa, thân tình lắm", cô hồi tưởng.

BTV Thúy Hằng bên các đồng nghiệp cũ.

Thúy Hằng cũng gặp lại nhiều đồng nghiệp từ các kênh VTV1 và VTV4 - nơi cô từng làm việc nhiều nhất trong thời gian công tác tại Hà Nội. Đặc biệt, Thúy Hằng cũng có dịp trò chuyện với BTV Phương Thảo - người từng cùng làm việc tại VTV9 trước khi chuyển ra Hà Nội và hiện đang công tác tại kênh VTV5.

Cuộc sống hiện tại

Hiện tại, BTV Thúy Hằng công tác tại VTV9 với vai trò biên tập viên dẫn các bản tin thời sự mỗi ngày. Ngoài ra cô còn dẫn các chuyên mục, tọa đàm thường xuyên phát sóng trên cả VTV9 và VTV1 cùng nhiều sự kiện lớn của TPHCM và các chương trình chính luận, nghệ thuật trên các kênh của VTV.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Thúy Hằng còn đảm nhận vai trò đào tạo thế hệ MC mới. Cô là người đứng ra xây dựng nội dung đào tạo cho khóa học MC truyền hình do VTV9 phối hợp với Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình tổ chức.

BTV Thúy Hằng cố gắng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe, dành thời gian cho sở thích cá nhân và gặp gỡ bạn bè.

Về cuộc sống cá nhân, người phụ nữ với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. "Mục tiêu là làm sao khi hết việc trở về nhà gạt bỏ gánh nặng công việc qua một bên để dành thời gian cho gia đình", cô tâm sự.

Mỗi sáng, BTV Thúy Hằng cố gắng tập thể dục đều đặn để rèn luyện sức khỏe, bên cạnh đó là dành thời gian cho sở thích cá nhân và gặp gỡ bạn bè.

BTV Thúy Hằng dẫn sự kiện cùng BTV Hạnh Phúc:

Ảnh: FBNV, video: VTV