Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô đâm thẳng vào cửa hàng tiện lợi

TRUNG QUỐC – Một nữ tài xế đạp nhầm chân ga, khiến chiếc ô tô màu trắng lao lên vỉa hè và đâm thẳng vào cửa hàng tiện lợi, khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng hốt tháo chạy.