Máy bay chở khách du lịch rơi và bốc cháy ở Kenya, 11 người thiệt mạng

KENYA – Ngày 28/10, một chiếc máy bay chở khách du lịch đã rơi và bốc cháy khi đang trên đường tới khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Maasai Mara, khiến 11 người trên máy bay thiệt mạng.