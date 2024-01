Những ngày này, đi dọc các khu vực miền biển Thanh Hóa như Nghi Sơn, Quảng Xương, TP. Sầm Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn dễ dàng bắt gặp cảnh người dân đang tất bật nướng cá.

Nghề nướng cá của người dân vùng biển diễn ra quanh năm, song vào dịp Tết thì nhộn nhịp hơn. Thời gian này, những người thợ nướng cá phải làm hết công suất, thậm chí làm cả đêm nhưng vẫn không đủ hàng để bán.

Ngày cao điểm bà Hóa nướng 5 tạ cá bán Tết

Gia đình bà Trần Thị Hóa (SN 1960) ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã 3 đời làm nghề nướng cá. Theo bà Hóa, công việc nướng cá của gia đình bà diễn ra quanh năm, nhưng cao điểm vẫn là dịp Tết. Thời điểm này, mỗi ngày nhà bà nướng khoảng 3-4 tạ cá, cao điểm lên tới 5 tạ nhưng vẫn không đủ hàng để bán.

Lò nướng cá của gia đình bà Hóa chỉ rộng khoảng 100m2, có 2 lao động thường xuyên. Tháng cao điểm vào Tết, bà phải thuê thêm 3 lao động nữa, nướng từ 3h sáng đến 22h nhưng vẫn “cháy” đơn.

Theo bà Hóa, sở dĩ lò nướng của gia đình bà “đắt hàng” vì cá nhà bà nướng ngon, thơm.

Những mẻ cá nướng thơm ngon "cháy" hàng dịp Tết

Cá nướng phải là cá tươi, khi nướng mới không bị nát

Những khúc cá tươi được cắt đều để nướng

“Để có được mẻ cá ngon, từ tháng 11 đến khoảng tháng 2 âm lịch là thời điểm con cá béo, nhiều thịt nhất, đây là cũng là thời điểm chuẩn bị cho vụ xuất hàng lớn nhất trong năm.

Để nướng những mẻ cá chín đều, thịt bên trong thơm ngọt, người nướng cá phải có sự tỉ mỉ, khéo léo trong từng công đoạn. Mỗi thợ lò sẽ có một công thức nướng cá riêng, tạo nên thương hiệu của làng nghề”, bà Hóa chia sẻ.

Cũng theo bà Hóa, không riêng gì gia đình bà, xã Ngư Lộc có hàng chục hộ cùng làm nghề. Nghề nướng cá được cho là vất vả nhưng thu nhập khá cao, ổn định nên người dân gắn bó với nghề.

Mỗi mẻ cá được nướng trong khoảng thời gian 30 phút

Những con cá ngừ cấp đông

“Loại cá người dân nướng chủ yếu là cá thu, cá ngừ đại dương, cá nục, cá hố… Cá dùng để nướng phải được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo độ tươi, ngon, nếu không khi nướng sẽ bị vỡ thịt, chảy nước, không bảo quản được lâu”, bà Hóa cho biết.

Các lò nướng đều sử dụng than hoa. Cá được nướng than sẽ có mùi thơm hơn sấy bằng máy. Trung bình một mẻ cá nướng trong khoảng 30 phút (đối với cá to), 15-20 phút đối với loại cá nhỏ.

Giá bán bán cá ngừ đại dương, cá thu dịp Tết dao động từ 320.000 đồng đến 350.000 đồng/kg. Các loại cá khác như: cá nục, cá mối… có giá bán từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng/kg.