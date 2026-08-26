Ô tô phóng nhanh tông người phụ nữ chở trẻ em đang qua đường

TRUNG QUỐC – Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc một phụ nữ điều khiển xe máy điện chở theo một đứa trẻ qua vạch sang đường thì bất ngờ bị ô tô phóng nhanh tông trúng.