TRUNG QUỐC – Đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh chiếc ô tô AITO chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ trước khi lao vào cột đèn giao thông rồi bốc cháy dữ dội, khiến tài xế thiệt mạng.