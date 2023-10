Phát hiện nam thanh niên tử vong tại phòng trọ trong tư thế treo cổ

Đến hơn 13 giờ ngày 8/10, Công an TP. Dĩ An, Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ xảy ra tại căn nhà 3 tầng trên đường số 4, phường An Bình.