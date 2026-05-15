Từng là dân văn phòng, anh Nguyễn Thuận Toàn, chủ thương hiệu Chóp Chép - Bánh tráng trộn tóp mỡ lòng đào, TP.HCM cũng có thói quen ăn vặt vào bữa xế. Với món ăn yêu thích như bánh tráng trộn, anh nhận ra việc thưởng thức món ngon này ở văn phòng khá bất tiện bởi bao bì thường dính dầu mỡ, song lại khó có thể ăn gọn gàng.

“Là người khá kỹ tính về sự sạch sẽ, tôi thấy điều này không chỉ bất tiện với mình mà còn với nhiều anh chị em văn phòng khác”, anh Toàn chia sẻ. Đó cũng là lúc thương hiệu bánh tráng trộn với bao bì sạch sẽ, chỉn chu, phù hợp với dân văn phòng ra đời.