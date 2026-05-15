Chi phí vận hành ngày càng tăng, trong khi hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh. Nhiều nhà hàng không còn phụ thuộc vào khách ăn tại chỗ. Thay vào đó, họ tìm đến các nền tảng giao đồ ăn như một kênh tăng trưởng quan trọng. Không chỉ để tạo thêm đơn hàng, các nền tảng còn hỗ trợ nhà hàng tối ưu vận hành và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.
Từng là dân văn phòng, anh Nguyễn Thuận Toàn, chủ thương hiệu Chóp Chép - Bánh tráng trộn tóp mỡ lòng đào, TP.HCM cũng có thói quen ăn vặt vào bữa xế. Với món ăn yêu thích như bánh tráng trộn, anh nhận ra việc thưởng thức món ngon này ở văn phòng khá bất tiện bởi bao bì thường dính dầu mỡ, song lại khó có thể ăn gọn gàng.
“Là người khá kỹ tính về sự sạch sẽ, tôi thấy điều này không chỉ bất tiện với mình mà còn với nhiều anh chị em văn phòng khác”, anh Toàn chia sẻ. Đó cũng là lúc thương hiệu bánh tráng trộn với bao bì sạch sẽ, chỉn chu, phù hợp với dân văn phòng ra đời.
Sau ba năm, Chóp Chép đã phát triển với hai cửa hàng tại TP.HCM. Tuy nhiên, theo anh Toàn, sản phẩm tốt vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là phải hiểu khách hàng và điều chỉnh kịp thời theo nhu cầu thực tế.
Là người dùng lâu năm và cũng là đối tác GrabFood hơn hai năm qua, đến nay anh Toàn vẫn không khỏi bất ngờ mỗi khi nhắc đến công nghệ của Grab, đặc biệt là ứng dụng GrabMerchant. Các chỉ số về kinh doanh, hay hành vi khách hàng được cập nhật gần như theo thời gian thực.
Từ những dữ liệu trên GrabMerchant, anh Toàn phát hiện một vấn đề trong thói quen đặt món của khách: lượng truy cập cao nhưng tỷ lệ chốt đơn chưa tương xứng. Thế là anh thử điều chỉnh khẩu phần nhỏ gọn hơn, với mức giá dễ tiếp cận hơn. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả nhanh chóng, tỷ lệ chốt đơn cải thiện rõ rệt. “Khi có dữ liệu, mình nhìn rõ vấn đề hơn và quyết định cũng nhanh hơn,” anh chia sẻ.
Theo anh Toàn, Grab còn đóng vai trò như một điểm chạm quan trọng trong hành trình trải nghiệm khách hàng. “Khách có thể xem đánh giá của quán trên TikTok, rồi lên GrabFood tìm và đặt ngay. Hành trình trải nghiệm của khách nhờ vậy mà diễn ra một cách liền mạch”, anh Toàn chia sẻ, xem đây là một trong những yếu tố giúp thương hiệu tiếp cận và chuyển đổi khách hàng hiệu quả.
Không chỉ riêng Chóp Chép, các nền tảng giao đồ ăn cũng đang trở thành kênh hỗ trợ giúp nhiều nhà hàng mở rộng hoạt động và tìm thêm động lực tăng trưởng. Xu hướng này phần nào được phản ánh qua thị trường, khi theo báo cáo của Momentum Works, GrabFood vẫn duy trì vị thế là một trong những nền tảng có thị phần dẫn đầu tại Việt Nam.
Nếu Chóp Chép bắt đầu từ thói quen ăn vặt nơi công sở, thì Phong Trà lại khởi nguồn từ niềm yêu thích trà của chính người sáng lập.
Anh Ngô Đặng Thế Phong, chủ thương hiệu Phong Trà chia sẻ quán được mở vào cuối năm 2022, với quy mô nhỏ và nằm trong hẻm. “Vị trí trong hẻm không có nhiều khách vãng lai, nên khách chủ yếu đặt qua ứng dụng”, anh Phong nói.
Thời gian đầu không hề dễ dàng. Để khách hàng biết đến, anh Phong phải liên tục chạy các chương trình khuyến mãi và quảng cáo. Khi lượng đơn tăng mạnh, một vấn đề mới lại phát sinh: tài xế tập trung đông vào giờ cao điểm, gây ảnh hưởng đến khu dân cư. Anh quyết định chuyển vị trí quán ra mặt tiền đường để thuận tiện hơn cho việc vận hành. Đồng thời, anh cũng thay đổi cách tiếp cận, thay vì dàn trải trên nhiều nền tảng, anh chỉ tập trung vào GrabFood.
Tính từ cuối năm ngoái đến nay, doanh thu của Phong Trà tăng khoảng 20 - 25%. Hai chi nhánh hiện xử lý khoảng 500 - 600 đơn GrabFood mỗi ngày.
Theo anh Phong, một trong những điểm khiến khách hàng yêu thích ứng dụng và đặt món thường xuyên hơn là tính năng áp dụng nhiều ưu đãi cùng lúc, nhờ đó mà họ có thể tiết kiệm hơn. Không chỉ vậy, các chiến dịch quy mô lớn cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Điển hình như khi tham gia chương trình “Giải đấu quán đỉnh” trên GrabFood, doanh thu của quán đã tăng khoảng 15% chỉ sau vài ngày, và duy trì mức cao hơn so với trước đó trong suốt thời gian diễn ra.
“Phong Trà rất vui khi tham gia những chương trình như vậy. Không chỉ giúp tăng doanh thu, mà quan trọng hơn là giúp thương hiệu được nhiều người biết đến hơn và tiếp cận thêm tệp khách hàng mới”, anh chia sẻ.
Bên cạnh các chương trình quảng bá, dữ liệu từ nền tảng cũng giúp anh vận hành hiệu quả hơn trước. Các báo cáo trên GrabMerchant được anh Phong đánh giá là trực quan và dễ theo dõi, giúp quán nắm bắt xu hướng tăng trưởng theo từng giai đoạn và kịp thời điều chỉnh. Ví dụ, khi nhận thấy món “Phindi hạnh nhân” có lượng đơn tăng đột biến, quán đã nhanh chóng chuẩn bị thêm nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu của khách.
Dù xuất phát từ những câu chuyện khác nhau, Chóp Chép và Phong Trà có một điểm chung: tận dụng dữ liệu và công nghệ để vận hành hiệu quả hơn. Từ việc điều chỉnh sản phẩm, giá bán đến triển khai các chương trình tiếp thị, các quyết định đều dựa trên hành vi khách hàng, giúp giảm bớt yếu tố cảm tính và cải thiện việc vận hành một cách nhanh chóng.
Trong bối cảnh thị trường F&B liên tục thay đổi, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn và ngày càng nhạy cảm về giá, khả năng thích ứng trở thành yếu tố then chốt. Các nền tảng giao đồ ăn vì vậy không chỉ là kênh bán hàng, mà dần trở thành công cụ hỗ trợ vận hành, giúp nhà hàng hiểu khách hàng rõ hơn và duy trì tăng trưởng bền vững trong dài hạn.