Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thị trường bán lẻ Việt Nam đã đạt được quy mô khoảng 269 tỷ USD vào năm 2025, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng 9-10% so với năm 2024.