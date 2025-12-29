Thông tin về tình hình quản lý, sắp xếp, bố trí và xử lý cơ sở nhà, đất của các địa phương sau sáp nhập tỉnh, thành, Bộ Tài chính cho biết có 2.620 cơ sở được bố trí làm cơ sở giáo dục - đào tạo, 570 cơ sở sử dụng cho mục đích y tế.