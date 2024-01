Obito vừa ra mắt MV "Tell the kids i love them", kết hợp Shiki, truyền tải thông điệp hãy đối diện với những điều bản thân chưa hoàn thiện, đánh đổi để trưởng thành hơn.

Tell the kids i love them là ca khúc đầu tiên được thực hiện MV trong Đánh đổi - album phòng thu đầu tay của Obito, hiện có hơn 35 triệu lượt nghe trên Spotify, nhận đề cử E.P/ Album của năm tại giải thưởng WeChoice 2023.

Obito tên thật là Lý Quốc Phong, sinh năm 2001, được biết đến qua các ca khúc Simple love, When you look at me, Soju love… và từng tham gia Rap Việt mùa 2. Trước đây, anh có hình tượng khá "dễ thương", với các bài hát có giai điệu dễ nghe, bắt tai. Song, album Đánh đổi được đánh giá cao khi được khai thác theo hướng sâu sắc, truyền tải các câu chuyện, cảm xúc, thông điệp đậm chất "đời", trần trụi.

Thanh Phi