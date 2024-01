Nhìn lại năm 2023, Hoàng Thùy Linh bày tỏ biết ơn, sự trân trọng vì được lao động và cống hiến cho chính mình và khán giả.

Ca sĩ tự hào vì có một năm làm việc tất bật, nhiều năng lượng. Cô phát hành MV, ra mắt ca khúc mới, một bộ phim truyền hình, quảng cáo và đặc biệt là concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Hoàng Thùy Linh suy ngẫm về năm 2023.

Theo Hoàng Thùy Linh, tất cả vừa là mục tiêu vừa là những trải nghiệm giá trị đối với một người nghệ sĩ. Chính nhiều sự đồng hành và tình yêu thương đã giúp cô hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Trước thềm năm mới, Hoàng Thùy Linh dành thời gian nhìn lại một năm với không ít trăn trở và khó khăn. Dù vậy, cô hạnh phúc vì được lao động và cống hiến.

“Thật may mắn nếu như những điều ấy được kết nối và chia sẻ với mọi người, trở thành những thứ mang giá trị cống hiến cho đời sống tinh thần của người Việt Nam dù ở bất cứ đâu", cô nói.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận: "Thử thách luôn tôi luyện tôi mỗi ngày, bản thân tôi luôn biết ơn vì điều đó. Quý giá hơn nữa là khi gia đình, những đồng đội và những tình cảm yêu thương luôn ở cạnh trong lúc gian nan và cả khi vinh hiển. Đó là một đặc ân và sự may mắn của tôi trong cuộc đời này".

Dịp này, ca sĩ và ê-kíp ấp ủ thực hiện phiên bản số của concert mang tên Vietnamese concert film, dự kiến phát hành trong năm 2024. Cô muốn ghi lại tất cả những điều đẹp đẽ trong liveshow đầu tiên trong đời. Những hình ảnh hậu trường cũng lần đầu được chia sẻ đến khán giả.

“Những đêm dài thiếu ngủ hay giọt mồ hôi, vết thương, sự hy sinh về thời gian và công sức của rất nhiều con người; cố gắng và đam mê của chính mình; tình yêu thương vô điều kiện của khán giả, của gia đình, đồng nghiệp khán giả…”, Hoàng Thùy Linh chia sẻ về nội dung dự án.

Vietnamese concert - live concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Thùy Linh - diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) cuối tháng 9/2023.

Show có sự góp mặt của Đen Vâu.

Show có sự góp giọng của các nghệ sĩ khách mời Thanh Bùi, Wren Evans và Đen Vâu, thu hút hơn 7.000 khán giả.

Vietnamese concert của Hoàng Thùy Linh với 19 ca khúc, do chính cô làm tổng đạo diễn và khoảng 1.000 người tham gia thực hiện chương trình. Ca sĩ chọn tên Vietnamese để thể hiện cảm hứng của chương trình - cội nguồn văn hóa người Việt.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Năm 2007, sau khi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình - Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô được mời đảm nhận vai Vàng Anh trong phần hai phim Nhật ký Vàng Anh và sau đó vắng bóng sau scandal đời tư.

Năm 2019, Hoàng Thùy Linh mới tái xuất với phim Mê cung của đạo diễn Khải Anh. Nhiều năm nay, Hoàng Thùy Linh tập trung cho sự nghiệp ca hát, có các bản hit: Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm, See tình...

First Look phim 'Vietnamese the concert' của Hoàng Thùy Linh