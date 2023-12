Mực nước hồ thủy điện Trị An (Đồng Nai) ở mức cao trên 52m. Nhân dịp này nhiều nhóm du khách trẻ chọn nơi đây làm địa điểm chèo sup và bơi lội. Sinh cảnh quanh hồ có nhiều thay đổi so với những tháng du lịch cao điểm. Tháng 10 là thời điểm thích hợp để mọi người đến đây chữa lành, tận hưởng không gian riêng tư, hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: Hoàng Giám.