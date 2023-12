Hành trình sóng gió trên biển đưa quà Tết tới nhà giàn, đảo xa

Tiểu đoàn DK1 - thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Bà Rịa-Vũng Tàu) vận chuyển nhu yếu phẩm và quà Tết do các đơn vị, cá nhân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các "cột mốc chủ quyền", thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Chuyến hải trình đến với Nhà giàn DK1 bằng tàu Trường Sa 10 diễn ra trong 15 ngày. Biển thường xuyên có mưa to gió lớn, những người lính vận chuyển hàng phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo an toàn. Ảnh: Chí Hùng.