Đó cũng là lý do cộng đồng cư dân tại Sedona Suites mang một màu sắc rất riêng. Họ là những chuyên gia quốc tế, doanh nhân, nhà quản lý cấp cao và các gia đình đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tìm đến TP.HCM vì những cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Có người đến để dẫn dắt một dự án kéo dài sáu tháng, có người nhận nhiệm vụ điều hành khu vực trong vài năm, cũng có những gia đình chọn TP.HCM làm nơi dừng chân cho một giai đoạn quan trọng trong hành trình toàn cầu của mình. Tất cả đều bắt đầu với những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, những mục tiêu rõ ràng và một thời điểm trở về đã được dự tính từ trước.

Thế nhưng, cuộc sống thường có cách riêng để thay đổi những dự định ban đầu.

Qua thời gian, một địa chỉ lưu trú dần trở thành nơi người ta thuộc về.

Theo thời gian, một địa chỉ với những vị khách lưu trú dài hạn này có thể trở thành nơi người ta quen thuộc với từng con đường. Một quán cà phê tình cờ ghé qua có thể trở thành điểm hẹn mỗi sáng. Những đồng nghiệp trở thành bạn bè. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ có thể dẫn đến một mối quan hệ lâu dài. Và rồi, trước khi nhận ra, người ta đã có một cuộc sống ở đây.

Có lẽ đó là lúc khái niệm về “nhà” bắt đầu thay đổi.