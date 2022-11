Siu Black ngẫu hứng cất giọng cao vút, hát nhạc phim Titanic

Trên mạng xã hội, một khán giả đã đăng tải video ca sĩ Siu Black hát bản tình ca "My heart will go on" gắn liền với bộ phim lừng danh Titanic.

Đoạn video quay khoảnh khắc ca sĩ Siu Black ngẫu hứng hát ca khúc "My heart will go on" - nhạc phim Titanic đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Nữ ca sĩ sở hữu giọng hát khoẻ, nồng nàn cảm xúc, không làm khán giả yêu nhạc thất vọng. Sau nhiều thăng trầm, Siu Black đã có cuộc sống bình yên, giản dị. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn khao khát ánh đèn sân khấu, chị mong được hát những bài ca núi rừng in đậm dấu ấn. Siu Black vẫn hát khi có lời mời, đó là niềm vui khó tả vì chị mình còn được yêu thương. Mỗi khi trở lại sân khấu hay ngồi hát ca cùng bạn bè, giọng hát của nữ ca sĩ chinh phục người nghe. Diệu Thu