Hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) ghi nhận số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong tháng 10 giảm 18,4% so với tháng trước và giảm 79,8% so với cùng kỳ năm 2023.