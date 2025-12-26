Lực lượng cán bộ công an tỉnh Lai Châu đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng cơ sở kinh doanh gặp người dân, nhất là các bạn thanh thiếu niên và người lớn tuổi – những đối tượng dễ bị rơi vào những chiếc bẫy tâm lý trên không gian mạng để phổ cập, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và an ninh mạng, tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm cho người lạ; mỗi người dân cần tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình, không cung cấp thông tin riêng tư khi không chắc chắn về độ tin cậy của đối tượng; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn