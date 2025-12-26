Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin, lực lượng công anh tỉnh Lai Châu đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung về an toàn trên không gian mạng tới người dân tại từng phường, từng thôn xã.

Lực lượng cán bộ công an tỉnh Lai Châu đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng cơ sở kinh doanh gặp người dân, nhất là các bạn thanh thiếu niên và người lớn tuổi – những đối tượng dễ bị rơi vào những chiếc bẫy tâm lý trên không gian mạng để phổ cập, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và an ninh mạng, tuyệt đối không chia sẻ thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc dữ liệu nhạy cảm cho người lạ; mỗi người dân cần tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình, không cung cấp thông tin riêng tư khi không chắc chắn về độ tin cậy của đối tượng; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.