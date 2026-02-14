Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300ha, định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới của Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng.