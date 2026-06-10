Thí sinh ăn xôi đỗ 3 ngày mong điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 10/6, hơn 1,22 triệu thí sinh cả nước đã bước vào buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là năm có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay.