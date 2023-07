Lời tòa soạn: Chỉ sau 5 ngày, nhóm khủng bố "có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ và mất nhân tính” tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk, sát hại 9 người đã bị bắt giữ toàn bộ. Phía sau cuộc truy quét này là sự mưu lược, quyết đoán của những người chỉ huy, sự dũng cảm can trường của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Báo VietNamNet khởi đăng loạt bài “Chiến thuật đánh án mưu lược tóm gọn nhóm khủng bố ở Đắk Lắk” để giúp bạn đọc phần nào hình dung được sự khó khăn, nguy hiểm phía sau cuộc đấu tranh, vây bắt nhóm tội phạm nói trên.

Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng, hơn 400 cán bộ CSCĐ cùng với hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nhanh chóng đến huyện Cư Kuin, khẩn trương triển khai phương án chiến đấu.

Tự nhận mình không phải là người non gan nhưng khi vào tiếp cận hiện trường ông thấy thật sự khủng khiếp.

Cuộc đời binh nghiệp, từng trực tiếp tham gia nhiều trận trấn áp tội phạm nhưng đợt truy quét nhóm khủng bố đốt 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khiến Thiếu tá Hứa Đại Phúc, Phó Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) thực sự ám ảnh.

“Chỉ 30 phút sau, chúng tôi thấy Thiếu tướng Lê Ngọc Châu (Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ-K02) và nhiều lãnh đạo của đơn vị trực tiếp tới thăm hỏi, kiểm tra xem anh em ăn ngủ ra sao. Ông quán triệt, chiến đấu quyết liệt nhưng phải đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khoẻ. Biết chúng tôi đi gấp chỉ mang 2 bộ quần áo, ông chỉ đạo cho Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cấp phát ngay thêm cho anh em thay. Bộ phận hậu cần lo chu đáo cơm nước, chủ động giặt giũ, phơi khô quần áo ướt. Sự quan tâm, động viên kịp thời của ông khiến chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cuộc vây bắt lớn sau đó”, hạ sĩ Lê Thành Trung nhớ lại.

Những ngày chiến đấu ở Đắk Lắk để lại nhiều kỷ niệm khó quên, những bài học sâu sắc trong lòng người hạ sĩ này. Trung kể, 22h ngày 12/6, khi mọi người vừa chuẩn bị về chỗ ngủ thì lãnh đạo Tiểu đoàn hỏi thăm và truyền đạt lời động viên của lãnh đạo Bộ Tư lệnh. Cấp trên lo anh em chiến sĩ ăn chưa no, ngủ chưa đủ chỗ, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ khi chiến đấu.

Sau này, khi bị công an bắt, một đối tượng thừa nhận, nhóm của y có nhiều người rất hung hãn. Ai cũng cầm vũ khí, súng, dao, lựu đạn, bom xăng, gặp ai thì giết, gặp trụ sở thì phá, hành động rất điên cuồng.

Chính vì vậy, khi truy bắt những kẻ này, không ít lần Thiếu tá Phúc và đồng đội gặp nguy hiểm.

“Ngày 12/6, chúng tôi phát hiện nhóm 4 đối tượng, đều có súng. Khi bị vây ráp, chúng chĩa thẳng súng vào công an. Dù đó là những kẻ tàn bạo và được lệnh gặp công an là nổ súng nhưng anh em không sợ hãi, trái lại, rất bản lĩnh và mưu trí. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh em bắt gọn nhóm đối tượng mà không ai bị thương”, Thiếu tá Phúc nhớ như in thời khắc sinh tử đó.

Cũng trong ngày hôm đó, mũi tấn công của Thiếu tá Phúc phát hiện một đối tượng có súng và nhanh chóng đá vũ khí của hắn ra xa. Đối tượng vùng lên định cướp lại vũ khí chống trả. Từ phía sau, các chiến sĩ đã nhanh chóng vô hiệu hoá kẻ phạm tội manh động này.

Khi bị bắt, nhiều đối tượng không khai, thậm chí cười cợt, thách thức cơ quan công an.