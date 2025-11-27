Thót tim cảnh người đàn ông liều mạng đu dây qua dòng sông chảy xiết

PHILIPPINES – Đoạn video ghi lại cảnh thót tim khi một người đàn ông liều mạng bò dọc sợi dây cáp kim loại trên dòng sông chảy xiết để sang bờ bên kia.