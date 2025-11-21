Quỵt tiền xăng, tài xế ô tô kéo đứt vòi bơm rồi bỏ chạy

TRUNG QUỐC – Ngay sau khi nhân viên trạm xăng đổ đầy nhiên liệu, tài xế bất ngờ tăng ga, kéo đứt vòi bơm và bỏ chạy khỏi hiện trường.