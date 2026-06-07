Thót tim cảnh tòa nhà 4 tầng đổ sập trong tích tắc, người dân bỏ chạy tán loạn

ẤN ĐỘ - Một tòa nhà 4 tầng bất ngờ đổ sập hoàn toàn chỉ trong vài giây sau khi xuất hiện nhiều vết nứt. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh khu vực lân cận đang diễn ra hoạt động xây dựng và sửa chữa hệ thống thoát nước.