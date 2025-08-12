Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện trong tập 2 "Sao nhập ngũ 2025 - Khi Tổ quốc gọi tên".

Trong video giới thiệu tập 2 Sao nhập ngũ 2025 - Khi Tổ quốc gọi tên, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Phân cảnh cho thấy Thượng úy Hiệp cùng Bình An, Huỳnh Anh đứng trong tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ. Phía sau họ là đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử với hàng trăm chiến sĩ bước đều, khí thế hùng dũng.

Video thu hút 110 nghìn lượt xem trên YouTube, hàng trăm nghìn lượt xem trên Facebook cùng nhiều bình luận tích cực. Khán giả xuýt xoa, nhận xét Lê Hoàng Hiệp vẫn điển trai, tỏa sáng dù đứng cạnh 2 mỹ nam của showbiz Việt.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (giữa) bên diễn viên Bình An, Huỳnh Anh. Ảnh: NSX

Trước đó, khoảng giữa tháng 7, một số hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc 3 người xuất hiện cùng nhau lan truyền trên mạng xã hội khiến khán giả đoán Thượng úy Lê Hoàng Hiệp có tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025.

Khi phóng viên liên hệ, đơn vị sản xuất giữ im lặng. Trong họp báo công bố chương trình, Trung tá Lê Anh Ngọc chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Đồng chí Lê Hoàng Hiệp có xuất hiện trong Sao nhập ngũ hay không sẽ là một bí mật. Tuy nhiên, ai tinh ý sẽ nhận thấy".

Cũng theo ông, sự góp mặt của Thượng úy Hiệp nếu có chắc chắn không nhằm thu hút truyền thông mà vì "nội dung đó cần thiết, xác đáng để đưa vào chương trình nhằm ca ngợi vẻ đẹp của quân nhân".

Cũng trong video giới thiệu tập 2, 16 nghệ sĩ tham gia huấn luyện một số tư thế cơ bản trong nội dung đi điều lệnh đội ngũ. Tập này chính thức lên sóng vào 21h10' ngày 13/8 tới.