Tập 1 Sao nhập ngũ 2025 có 16 nghệ sĩ tham gia gồm: Chi Pu, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Tú, Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, Anh Tú, LyLy, Mạc Văn Khoa, Tim, Huỳnh Anh, Bình An, Hải Đăng Doo, Thanh Duy và Độ Mixi.

LyLy kiệt sức, được Anh Tú chăm sóc

Vừa đến thao trường, các nghệ sĩ bất ngờ nhận lệnh vận chuyển đạn lên điểm cao từ chỉ huy. Dưới nắng gay gắt, địa hình dốc và khói cay dày đặc, họ chật vật thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nữ nghệ sĩ.

Ca sĩ LyLy kiệt sức, sắc mặt tái nhợt khiến đồng đội - ca sĩ Anh Tú lo lắng. Anh luôn hướng ánh mắt về Lyly, nhờ quân y chăm sóc, thậm chí xin chỉ huy ở lại theo dõi cô và được chấp thuận.

Vừa đến nơi, dàn nghệ sĩ đã nhận ngay nhiệm vụ tải đạn. Ảnh: NSX

Sau nhiệm vụ bất ngờ, các nghệ sĩ tập trung giới thiệu bản thân trước đại đội trưởng. Mỗi người tham gia Sao nhập ngũ 2025 đều có tâm tư, mong muốn riêng.

Độ Mixi, Huỳnh Anh, Tim, Mạc Văn Khoa, Linh Ngọc Đàm và Hậu Hoàng muốn trở lại với môi trường quân ngũ lần nữa để thử thách chính mình.

Chi Pu - với xuất thân gia đình có truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - muốn có cơ hội học tập, rèn luyện như thế hệ ông bà, bố mẹ từng trải qua. Cô được bố mẹ động viên: "Cứ đi đi, để trưởng thành hơn" trước ngày tham gia Sao nhập ngũ 2025.

Giống Chi Pu, gia đình Ninh Dương Lan Ngọc cũng có nhiều chiến sĩ, cán bộ. Cô luôn ấp ủ chuyện "một lần mặc quân phục, được hô khẩu hiệu quyết tâm".

Ca sĩ Anh Tú chăm sóc đồng đội LyLy. Ảnh: NSX

Chiến sĩ cũ Bình An quyết tâm trở lại để chinh phục nhiệm vụ mà mình từng không thực hiện được ở mùa giải trước. LyLy, Hải Đăng Doo muốn "hiểu thế nào là môi trường quân đội".

Trong khi đó, với Thanh Duy, Hòa Minzy, Diệu Nhi và Anh Tú, lý do đơn giản là "Khi Tổ quốc gọi thì lên đường". Diệu Nhi chia sẻ vui không có thời gian để hỏi ý kiến chồng, cứ vậy xách ba lô lên và đi.

Sau lễ nhận quân, các nghệ sĩ về phòng nhận giường. Với số lượng nghệ sĩ tham gia đông gấp đôi các mùa trước, chỉ huy yêu cầu hai đội nam và đội nữ tự bầu chọn trưởng phòng.

Một số phân cảnh nổi bật trong tập 1

Hòa Minzy bị nhắc nhở

Dù lần đầu gặp các nghệ sĩ trong showbiz, streamer Độ Mixi vẫn được tín nhiệm, bầu làm đội trưởng.

Phần kiểm tra hành lý, quân tư trang, các nam nghệ sĩ hầu hết mang theo vật dụng cơ bản. Riêng Huỳnh Anh bị tịch thu bộ bài ma sói còn Anh Tú là tỏi và bộ mỹ phẩm lỉnh kỉnh. Dù vậy, Anh Tú được chỉ huy khen khi chuẩn bị băng vệ sinh để lót giày, tránh phồng rộp chân khi hành quân xa.

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, các nghệ sĩ nữ mang nhiều vật dụng không cần thiết như: mỹ phẩm, máy sấy tóc, kẹp uốn tóc, máy ảnh, tóc giả, tai nghe... nên bị tịch thu.

Chỉ huy còn đặc biệt nhắc nhở Hòa Minzy, Minh Tú, Diệu Nhi và Hậu Hoàng đã từng tham gia Sao nhập ngũ các mùa trước nhưng vẫn mang theo vật dụng không cần thiết vào quân đội.

Tập 2 Sao nhập ngũ 2025 sẽ lên sóng vào tối 13/8.