Nghị quyết số 252/2025 của Quốc hội khóa 15 sửa đổi, bổ sung về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết quy định tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội.