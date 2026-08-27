Toàn cảnh lũ quét thảm khốc ở Nepal, hàng trăm người thiệt mạng và mất tích

NEPAL - Ít nhất 160 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích sau khi lũ quét kinh hoàng ập xuống khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, cuốn phăng nhà cửa, xe cộ và cầu đường.