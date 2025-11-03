Ước tính chung 10 tháng của năm nay, cả nước có gần 262.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, với tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng - tăng gần 99% so với cùng kỳ năm 2024.