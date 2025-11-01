Trong quý 3, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, giá căn hộ vẫn duy trì đà tăng. Giá bán trung bình của các dự án mở bán mới đạt khoảng 78 triệu đồng/m2, trong đó hơn 30% nguồn cung mới có mức giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên.