TP.HCM: Bắt 2 người nhập lậu 3 tấn pháo nổ bán dịp Tết 2024

Ngày 24/11, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Xuân Châu (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Trần Kim Giàu (53 tuổi, ngụ quận 4) về tội Vận chuyển hàng cấm.