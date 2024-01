Chiều 29/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM giữa xe bồn và xe máy khiến một cô gái tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 29/1, xe bồn biển số 60C-316.XX do nam tài xế B.V.H.A (34 tuổi, ngụ Long An) cầm lái chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bình Dương. Khi xe bồn đi đến ngã tư Linh Xuân (đường Phạm Văn Đồng - QL1), tài xế cho xe rẽ phải vào QL1 thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61D1-381XX do một cô gái chưa rõ danh tính cầm lái.

Cú va chạm khiến cô gái chạy xe máy lọt dưới gầm xe bồn, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe bồn, hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn làm giao thông khu vực ùn tắc nhẹ.

Đình Tuyến - Mộ Dung