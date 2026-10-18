Sở Xây dựng TPHCM đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định lộ trình chuyển đổi, chính sách phát triển giao thông xanh và triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) trên địa bàn.