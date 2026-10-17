Trong tháng 9, trái phiếu mua lại trước hạn của các doanh nghiệp chỉ đạt hơn 17.900 tỷ đồng, thấp hơn 56% so với cùng kỳ. Trong 3 tháng còn lại của năm, giá trị đáo hạn ước tính hơn 70.000 tỷ đồng.