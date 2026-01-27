Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 2 phải khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.