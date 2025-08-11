Trường đào tạo siêu bảo mẫu có mức lương 'khủng', huấn luyện như đặc vụ

Học viện Norland, ngôi trường bảo mẫu hơn 130 năm tuổi tại Anh, được ví như “trường huấn luyện đặc nhiệm” cho những người chăm trẻ. Với chương trình đào tạo khắt khe, học phí đắt đỏ, Norland biến nghề bảo mẫu thành một nghề cao cấp.