Công an cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ việc nêu trên sớm ra trình diện, đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Các gia đình có con, em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra đầu thú, thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng.

Gây án xong, các đối tượng chia nhau lẩn trốn ở nhiều nơi. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên.

Sớm ngày 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ một nhóm người tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur. Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.

Chiều 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trung tướng cho hay, Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.