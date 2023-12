Sau khi bắt 2 đối tượng cướp xe của tài xế xe ôm tại đường Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4. Mở rộng điều tra, công an phát hiện gần 200 xe máy có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghĩa (23 tuổi, ngụ quận 4) và Nguyễn Xuân Trường (18 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khuya 9/12, Nghĩa và Trường dùng bột ớt đã chuẩn bị sẵn chà lên mắt một xe ôm công nghệ, khống chế cướp xe gắn máy.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận đã đem xe máy cướp được cầm tại tiệm cầm đồ Nhuận Phát (số 348 Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8)

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khám xét khẩn cấp tiệm cầm đồ Nhuận Phát, qua đó thu giữ 2 xe tang vật trong 2 vụ cướp tài sản nói trên. Sau đó, các đối tượng Dũng, Hùng, Tuấn, Khoa (nhân viên của tiệm cầm đồ) được triệu tập để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Quá trình làm việc, 4 người này khai nhận có biết xe do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý cầm cố.

Công an quận 4 khám xét khẩn cấp 3 kho bãi chứa xe của tiệm cầm đồ Nhuận Phát trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh, thu giữ 192 xe máy các loại và 1 xe đạp điện và một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Lực lượng chức năng đã giám định 193 xe thu giữ được, kết quả phát hiện nhiều xe có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác.

Đình Tuyến - Mộ Dung