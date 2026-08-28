Vận động viên nhảy khỏi khinh khí cầu ở độ cao hơn 11 km, đạt tốc độ 501 km/h

NGA – Vận động viên nhảy dù Sergey Boytsov lập kỷ lục thế giới sau khi thực hiện cú nhảy từ khinh khí cầu ở độ cao 11.551 mét tại vùng Altai, đạt tốc độ tối đa khoảng 501 km/h.