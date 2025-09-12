Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối tại Trung tâm Tài chính quốc tế ở Việt Nam, trong đó nổi bật là quy định về tài khoản thanh toán của thành viên, nhà đầu tư nước ngoài.