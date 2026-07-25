Kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế đến năm 2035 có mục tiêu năm 2035 đưa Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nằm trong top 25 khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đứng thứ ba ASEAN.