Tính chung 6 tháng đầu năm, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,0%. Trong khi đó, lượng tiền gửi từ dân cư chỉ tăng 5,5% từ đầu năm, đưa tổng số dư lên 13,4 triệu tỷ đồng.