Không được quan tâm đến nhiều như phòng khách hay sân vườn mỗi khi trang trí nhà cửa đón chào năm mới, thế nhưng nếu biết cách trang trí phòng ngủ hợp lý sẽ mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho gia chủ

Cứ mỗi độ xuân về, trang trí nhà cửa là một trong những việc các gia đình không thể bỏ qua. Thông thường, mọi người quan tâm nhiều đến việc trang trí phòng khách hay sân vườn, trong khi đó phòng ngủ cũng là không gian quan trọng cần được làm mới.

Không chỉ là không gian nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày mệt mỏi, phòng ngủ nếu được trang trí một cách hợp lý sẽ mang đến sự may mắn, niềm hứng khởi cho gia chủ, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới.

1. Vệ sinh, sắp xếp gọn gàng

Để đón chào năm mới, các gia đình thường tổng vệ sinh nhà cửa và trong đó phòng ngủ cũng không ngoại lệ. Hãy dọn dẹp phòng ngủ, sắp xếp lại những vật dụng cho gọn gàng. Nên vứt bỏ những đồ dùng đã hư hỏng hoặc không dùng đến.

Vệ sinh và dọn dẹp gọn gàng là việc đầu tiên để làm mới phòng ngủ. (Ảnh minh hoạ)

Một phòng ngủ ngăn nắp và sạch sẽ giúp cho người sử dụng có tinh thần thoải mái, vui vẻ, gắn kết tình cảm với những người trong gia đình hơn.

2. Thay mới chăn ra

Giường ngủ được xem là “trái tim” của phòng ngủ. Do đó, khi trang trí phòng ngủ ngày Tết, gia chủ đừng bỏ qua vị trí quan trọng nhất này. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với một bộ chăn ra mới có gam màu sặc sỡ bạn đã mang Tết vào tận phòng ngủ.

Thay mới một bộ chăn ra cũng là cách tân trang phòng ngủ. (Ảnh minh hoạ)

Những gam màu được ưa chuộng trong những ngày Tết Nguyên Đán như đỏ, vàng, xanh lá, hồng… để biến giường ngủ của bạn tràn ngập sắc xuân. Việc trang trí những gam màu tươi mới này sẽ mang lại cho gia chủ tinh thần phấn chấn, yêu đời hơn.

Ngoài ra, chủ nhân của phòng ngủ còn có thể mua một số loại gối tựa màu sắc tươi tắn để trang trí khu vực đầu giường. Cách trang trí này vừa đơn giản vừa mang lại sự mới mẻ, độc đáo cho giường ngủ.

3. Mang hoa vào phòng

Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, do đó nếu muốn phòng ngủ tươi mới hơn gia chủ có thể trang trí hoa theo sở thích và phù hợp với không khí Tết. Tuỳ từng loại hoa sẽ có ý nghĩa khác nhau.

Hoa mai có 5 cánh tượng trưng cho Ngũ phúc, tức thọ, phú, quý, trường và mệnh. Sức sống mãnh liệt của hoa mai còn đại diện cho sự mạnh mẽ, bền bỉ, nhẫn nại. Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý.

Hình ảnh hoa mai được trang trí ở đầu giường. (Ảnh minh hoạ)

Hoa cúc là biểu trưng của sự sống, phúc lộc và niềm vui. Do vậy, đặt một chậu hoa cúc trong phòng ngủ sẽ giúp gia chủ ổn định phúc khí trong gia đình. Màu sắc hoa cúc đa dạng nên đáp ứng được nhu cầu sở thích về màu sắc của nhiều người.

Hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Những ngày đầu xuân, nhiều gia đình hay trang trí loài hoa này với ước mong một năm ấm no và sung túc. Hoa đồng tiền cũng có nhiều màu sắc để lựa chọn.

Hoa đào tượng trưng cho sự đổi mới, phát triển không ngừng và mang đến nguồn sinh khí cho ngôi nhà. Hoa đào thường được trang trí trong nhà vào dịp Tết Nguyên Đán với cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến.

4. Trang trí bằng vòng hoa, đèn nháy

Vòng hoa treo cửa thường được nhiều người sử dụng vào dịp lễ giáng sinh. Tuy nhiên, chỉ cần một chút biến tấu, bạn cũng có thể mang đến sự độc đáo cho phòng ngủ bằng cách đặt một vòng hoa treo ngoài cửa. Loại hoa dùng để kết vòng có thể là những loại hoa đặc trưng của ngày Tết như hoa đào, hoa mai…

Chỉ với một chút biến tấu, vòng hoa treo cửa thường thấy mỗi dịp giáng sinh sẽ trở nên độc đáo khi trang trí ngày Tết. (Ảnh minh hoạ)

Một trong những vật dụng trang trí thường thấy nhất trong phòng ngủ của các bạn trẻ đó là đèn nháy. Nếu muốn phòng ngủ tràn ngập các tia sáng lung linh nhỏ bé, bạn hãy sử dụng đèn nháy bóng tròn nhỏ hoặc đèn led.

Ánh sáng lung linh của đèn nháy làm cho không gian phòng ngủ trở nên rực rỡ, hút mắt hơn, nhất là với những ngày đầu xuân.

5. Treo phụ kiện may mắn, linh vật của năm

Trong dịp Tết, mọi người thường cầu mong gia đình sẽ gặp nhiều mau mắn, tài lộc trong năm mới. Do đó, các phụ kiện treo may mắn được nhiều người lựa chọn để trang trí cho không gian sống của mình để cầu mong một năm may mắn và an khang thịnh vượng.

Phụ kiện treo may mắn cũng là vật trang trí được ưa chuộng ngày Tết. (Ảnh minh hoạ)

Một số phụ kiện treo may mắn dịp Tết có thể trang trí trong phòng ngủ như đèn lồng đỏ, giấy dán, câu đối, thỏi vàng, phong bào lì xì, dây pháo… Nếu có thời gian, gia chủ có thể tự tay làm những vật dụng trang trí của chính mình, vừa khiến phòng ngủ trở nên độc lạ hơn, vừa tiết kiệm chi phí.

Tết năm nay là Tết Nhâm Dần, con hổ là con giáp tượng trưng. Do vậy, nếu muốn phòng ngủ có hình ảnh con hổ, bạn có thể lựa chọn một số vật dụng nhỏ có hình linh vật để trang trí. Chỉ cần treo chú hổ nhỏ xinh ở góc phòng, không gian phòng ngủ cũng đã có không khí Tết.

5 cách đơn giản trang trí nhà ngày Tết Tết Nguyên đán là dịp mọi người trong gia đình sum vầy và cùng nhau trang trí nhà cửa để đón chào một năm mới. Sau đây là 5 cách trang trí nhà ngày Tết vừa đơn giản vừa đẹp.

Quang Đăng (tổng hợp)