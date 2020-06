browser not support iframe.

Nhà báo Hà Sơn: Tôi chưa hình dung ra một Minh Trang thuở bé như nào?



BTV Minh Trang: Bây giờ khi gặp tôi mọi người thấy khá nữ tính, tuy nhiên khi bé cũng khá nghịch, phá phách và cứng đầu. Hồi nhỏ tôi học khá giỏi, không để bố mẹ phải lo lắng nhiều nhất là những môn khoa học xã hội như Văn Sử Địa. Tôi cũng được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi môn Văn nên bố mẹ tin tưởng và nghĩ rằng sau này khi lớn lên sẽ đi theo con đường nào đó ví dụ cô giáo dạy văn chẳng hạn. Bố mẹ mong vậy nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ thế vì biết với tính cách thích những công việc hướng ngoại nhiều hơn của mình làm giáo viên rất khó.



Ước mơ làm báo được tôi nuôi dưỡng từ bé vì trong nhà có một người bác ruột cũng là một nhà báo. Lúc ấy tôi chưa hiểu nhà báo là như thế nào đâu, chỉ thấy đây là công việc được rất nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Hồi nhỏ tôi thường viết truyện ngắn viết thơ và bác là người đưa những tác phẩm đầu tay gửi đăng báo Thiếu niên Tiền Phong và phát lên Đài tiếng nói Việt Nam. Đó là khởi nguồn ước mơ làm báo của tôi, còn bố mẹ luôn muốn trở thành một nhà giáo.



Nhà báo Hà Sơn: Tôi đang tò mò câu chuyện bạn viết khi còn bé là gì và có nhớ tác phẩm đầu tiên được đăng báo?

BTV Minh Trang: Ký ức tuổi thơ của tôi đẹp lắm. Nhà tôi sống ở quê ở huyện Đông Anh, gia đình cơ bản, mẹ kinh doanh một hiệu sách nhỏ và cho thuê truyện nên từ bé tôi đã đọc truyện rất nhiều hầu hết sách truyện trong cửa hàng của mẹ tôi đọc hết. Cho nên như có điều gì đó nó ngấm vào và hình thành tính cách, tâm hồn nên tôi thích viết văn và hay viết về những gì mình thấy.

Thuở nhỏ tôi viết về gia đình, ông bà, những gì xung quanh và làm cả thơ nữa. Câu chuyện tôi nhớ nhất là “Bánh đa của bà”. Ông bà nội ngày xưa có cái cối xay bột để làm bánh và hàng ngày bà gánh bánh đa ra chợ để bán. Câu chuyện của tôi trẻ con, kể hàng ngày bà làm bánh như thế nào, mang ra bán ra sao và những bánh vỡ bà chia cho lũ trẻ con. Ngày xưa không có thiết bị công nghệ như bây giờ nên sách truyện bán rất chạy mà dưới mỗi chuyện đều có địa chỉ nên tôi cũng khá nổi tiếng ở trường, được các bạn viết thư làm quen.



Nhà báo Hà Sơn: Tức là bạn ý thức trở thành người nổi tiếng từ bé?



BTV Minh Trang: Có lẽ tố chất của một người viết lách từ bé thì đúng hơn. Khoản nhuận bút đầu tiên của tôi dùng để mua một con gà về khao cả nhà. Lúc đó gia đình có cái loa rất to, bố thu lại cái câu chuyện của em được phát sóng trên Đài tiếng nói VN vào băng băng cassette, thỉnh thoảng ai đến nhà chơi bố lại mở ra khoe. Tác phẩm viết đầu tay ấy là ký ức nhỏ nhưng sẽ theo đến suốt đời.



Nhà báo Hà Sơn: Bố của bạn làm giáo viên và có năng khiếu hội họa nên mong bạn trở thành một cô giáo cũng dễ hiểu. Khi bạn làm truyền hình có hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ gia đình?



BTV Minh Trang: Gia đình và bố mẹ luôn tôn trọng những dự định của tôi. Tuy nhiên có một sự cố tôi do đi làm vội bị vướng áo dài vào xe ôm ngã đập đầu xuống đường nên bố mẹ cũng xót con từng khuyên hay tìm một công việc khác làm cho nó an toàn. Nhưng ấy là bố mẹ lo lắng vì thương con chứ chưa bao giờ không ủng hộ cả. Tôi cũng gặp nhiều cái duyên trong cuộc sống, cho đến giờ dù không trở thành một cô giáo chính thức theo nghiệp giảng dạy nhưng sau quá trình học thạc sĩ ở ĐH Điện ảnh, hàng năm tôi vẫn nhận được lời mời của một số trường ĐH tham gia giảng dạy.

Nhà báo Hà Sơn: Sự hỗ trợ về tinh thần bố mẹ bạn dành cho bạn và con gái có giá trị như thế nào trong cuộc sống những năm qua?

BTV Minh Trang: Phải nói là không có sự hỗ trợ của bố mẹ tôi không thể xoay sở được công việc của mình. Bố mẹ luôn hỗ trợ tối đa để tôi toàn tâm toàn ý công việc của mình. Ngay cả việc tôi đi công tác dài ngày bố mẹ cũng là người chăm sóc đưa đón cô con gái của tôi. Thậm chí ông còn chiều cháu hơn hơn chiều tôi. Thành công của tôi có sự ủng hộ hậu thuẫn rất nhiều về tinh thần của bố mẹ.

Nhà báo Hà Sơn: Bạn có thể tiết lộ gì về cô con gái 7 tuổi xinh xắn, đáng yêu của mình?

BTV Minh Trang: Con gái giống tôi đến 70%, đặc biệt về sở thích, tuy nhiên cũng khá ương bướng, cứng đầu. Tuy nhiên bạn ấy rất sợ mẹ buồn. Một lần tôi và con đi lang thang ở Paris, lúc ấy có một chuyện khiến tôi ức chế đứng khóc. Con gái thấy vậy thì hỏi: “Mẹ ơi mẹ sao thế?’’. Tôi bảo: “Không có chuyện gì đâu, xa nhà mẹ nhớ nên khóc thôi”. Ngay lập tức con gái nói: “Vậy để con làm tặng mẹ bài thơ”. Lúc ấy không có giấy bút nên tôi nói: ‘’Con cứ đọc đi để mẹ ghi vào điện thoại”. Bạn ấy đọc xong liền hỏi: “Mẹ thấy con làm thơ có hay không?”, tôi bảo: “Thơ của con hay, mẹ rất xúc động”.



Vài ngày sau bạn ấy nói rằng, con thừa biết hôm trước đọc cho em không phải là thơ đâu nhưng con chỉ làm thế cho mẹ đỡ buồn thôi. Con gái tôi rất tình cảm, cũng dạn dày vì đi với mẹ nhiều. Cháu cũng tự tin khi dẫn nhiều chương trình ở trường, thích tham gia những hoạt động múa hát. Người ta nói con gái là bản sao của mẹ và tôi thấy với trường hợp của mình cũng rất đúng.

Nhà báo Hà Sơn: Bạn vừa nói không kiềm chế được cảm xúc và đã khóc ở Paris, tôi nghĩ thường khi có nỗi buồn riêng người phụ nữ sẽ giấu trong lòng còn bạn có lẽ cảm xúc lớn quá không giữ được hoặc cô con gái dù 6, 7 tuổi thôi nhưng lại là “điểm tựa” vững chắc để bạn biểu lộ mọi cảm xúc buồn vui?

BTV Minh Trang: Thật ra lúc đó tôi cố giấu những giọt nước mắt nhưng bị con gái phát hiện ra. Con không cần biết mẹ có chuyện gì, chỉ muốn mẹ vui lên để buồn bực sớm hết. Trong cuộc sống, có những hôm tôi rất mệt mỏi đi làm về quẳng túi sách giày dép một chỗ, con gái nhìn thấy không hỏi: “Mẹ bị làm sao?” mà thường nhẹ nhàng lấy một cốc nước đưa cho mẹ. Tôi may mắn có một “người bạn” tinh thần, chia sẻ và yêu thương vô điều kiện. Người ta hay nói con gái tinh tế và tình cảm hơn con trai và tôi cũng cảm ơn cuộc đời cho tôi một cô con gái nhiều cảm xúc.



Nhà báo Hà Sơn: Với Minh Trang bây giờ giữa sự nghiệp, tình yêu và tiền bạc phải sắp xếp theo thứ tự thì bạn ưu tiên cái nào nhất. Vì sao?





BTV Minh Trang: Tôi làm tất cả mọi thứ vì gia đình. Tôi sẽ không đánh đổi gì vì gia đình cả, đặc biệt là con gái nhưng nếu mình không cố gắng, không nỗ lực để phấn đấu tạo nên những nền tảng kinh tế tốt thì lúc đó gia đình cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên chị nói sắp xếp thì với tôi đầu tiên là gia đình và với tôi không chỉ là một gia đình nhỏ mà còn là cả những người sinh ra mình, là ruột thịt của mình, những người đồng hành gắn bó và hy sinh cho mình. Trong cuộc sống có thể mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều va chạm, cạnh tranh, nhưng chỉ có gia đình mới là nơi làm cho mình thấy an toàn nhất, ngay cả khi mình không có tiền, không có sức khỏe và cả khi mình không có sự nghiệp. Và đương nhiên, sau gia đình, sức khỏe, sự nghiệp và tiền bạc.

Nhà báo Hà Sơn: Tôi chưa thấy bạn nhắc đến tình yêu. Bạn không cần nó sao?

BTV Minh Trang: Với tôi, tình yêu là gia đình!

Nhà báo Hà Sơn: Bạn quan niệm thế nào về hạnh phúc của một người phụ nữ ? Phải có sự đủ đầy trong hôn nhân hay hạnh phúc đôi khi chỉ là mình làm những công việc mình yêu thích kiếm ra tiền?

BTV Minh Trang: Đối với tôi hạnh phúc của một người phụ nữ là không đơn độc, bởi vì với một người phụ nữ dù cô ấy có tài giỏi mạnh mẽ thế nào thì cũng là phái yếu và luôn luôn cần một động lực nào đó để phát huy hết khả năng của bản thân. Khi tôi đơn độc không làm được việc gì cả, không cảm thấy mình hạnh phúc, mặc dù có tiền, có công việc tốt. Tôi là một người sống khá phụ thuộc vào cảm xúc, luôn luôn làm việc vì có những đồng nghiệp ở bên cạnh, trong công việc hạnh phúc vì thấy yên tâm, không ai có ý định làm hại mình. Trong cuộc sống cũng vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc khi có những người luôn lo lắng và chia sẻ với mình khi mình làm việc vất vả.

Nhà báo Hà Sơn: Giữa hai người đàn ông, một người có gương mặt thư sinh một người lạnh lùng, mạnh mẽ, nếu được lựa chọn bạn nghiêng về ai?

BTV Minh Trang: Tôi sẽ lựa chọn mẫu đàn ông phong trần nam tính một chút. Vì những người như vậy luôn cho mình cảm giác được che chở, chiều chuộng và có sự tin tưởng.

Nhà báo Hà Sơn: Quan sát trang cá nhân của bạn, tôi thấy bạn ăn mặc có gu. Vậy những đồ trang sức phụ kiện bạn sở hữu cái nào nhiều nhất và số lượng bao nhiêu?

BTV Minh Trang: Tôi rất thích giày và tiết lộ với chị là lúc stress mua rất nhiều giày. Có thể hôm nay đến đây đi những đôi cao gót duyên dáng trò chuyện với chị cho duyên dáng thôi, còn bình thường tôi đi những đôi rất thấp, giày thể thao, giày bệt. Tôi có khoảng 200 đôi giày, nhiều đôi chỉ dùng một lần hoặc có đôi chưa bao giờ dùng đến.

Sơn Hà - Đức Yên - Huy Phúc - Bạt Tuấn

Thiết kế: Luyện Phạm